Бывший полузащитник «Зенита» Александр Канищев оценил игру нового нападающего сине-бело-голубых Юри Алберто. По мнению опытного футболиста, клуб неправильно оценил стоимость 21-летнего бразильца.

Канищев выступал за команду с 1986 по 1987 год. Алберто перешел в петербургский коллектив в зимнее трансферное окно 2021/22.

«Да, он молодой. У него, наверное, большая перспектива, нужно время, чтобы войти в игру «Зенита». Но сегодня он стоит далеко не 24 миллиона. Максимум – «пятерка»! Клаудиньо, напомню, купили за 12 миллионов, но как их можно сравнивать?», – цитирует Канищева «Спорт Уик-энд».

Он отметил, что Малком и Клаудиньо показывают более высокий уровень.

После прихода в «Зенит» Алберто забил четыре гола и сделал два ассиста во всех официальных турнирах.