ЦСКА оформил три победных матча в полуфинале плей-офф Запада против «Динамо». Российский гроссмейстер Сергей Карякин пропустит турнир претендентов из-за санкций ФИДЕ. Самые интересные новости спорта за 21 марта – в традиционном дайджесте NVsport.

ЦСКА близок к финалу Запада. Армейцы в третий раз обыграли «Динамо»

ЦСКА одержал третью победу над «Динамо» в полуфинальной серии плей-офф КХЛ. В очередной игре армейцы забросили две шайбы, их соперники ответили только одной.

«Зенит» на выезде обыграл УНИКС в Единой лиге ВТБ

Петербургский баскетбольный клуб «Зенит» одержал победу над казанским УНИКСом в очередном матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ сезона-2021/22.

ФИДЕ отстранила российского гроссмейстера Карякина на полгода

Международная шахматная федерация (ФИДЕ) заявила об отстранении российского гроссмейстера Сергея Карякина на шесть месяцев из-за политической позиции.

«Салават Юлаев» вышел вперед в серии с «Трактором» после третьего матча

«Салават Юлаев» обыграл «Трактор» в третьем матче второго раунда плей-офф КХЛ. Встреча на домашней площадке, завершившаяся со счетом 3:1, позволила уфимцам выйти вперед в серии (2:1).

Ерохин, Смолов, Захарян и Заболотный пропустят сбор в Новогорске

Тренерский штаб сборной России по футболу изменил состав команды на общие тренировки на базе в Новогорске. Отмечается, что по медицинским показаниям оттуда исключены четыре игрока.

Нападающий «Детройта» Наместников перешел в «Даллас»

«Детройт Ред Уингз» провел обмен в последний день по дедлайну в НХЛ. В результате, российский нападающий Владислав Наместников стал игроком «Даллас Старз».

Легкоатлетка Лашманова потеряла золото ОИ в ходьбе после вскрытия допинг-пробы

Российская легкоатлетка Елена Лашманова получила двухлетнюю дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил. Она должна будет вернуть золото Олимпиады-2012 в спортивной ходьбе.

Ступак обошлась без операции, но не выступит на чемпионате России

Глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе рассказала о ходе лечения российской лыжницы, олимпийской чемпионки в женской эстафете Юлии Ступак.

Георгиева признали первой звездой дня в НХЛ

Российского голкипера «Нью-Йорк Рейнджерс» Александра Георгиева признали первой звездой игрового дня в Национальной хоккейной лиге. Вратарь отразил все 44 шайбы в матче против «Каролины».