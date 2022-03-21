ЦСКА оформил три победных матча в полуфинале плей-офф Запада против «Динамо». Российский гроссмейстер Сергей Карякин пропустит турнир претендентов из-за санкций ФИДЕ. Самые интересные новости спорта за 21 марта – в традиционном дайджесте NVsport.
ЦСКА близок к финалу Запада. Армейцы в третий раз обыграли «Динамо»
ЦСКА одержал третью победу над «Динамо» в полуфинальной серии плей-офф КХЛ. В очередной игре армейцы забросили две шайбы, их соперники ответили только одной.
«Зенит» на выезде обыграл УНИКС в Единой лиге ВТБ
Петербургский баскетбольный клуб «Зенит» одержал победу над казанским УНИКСом в очередном матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ сезона-2021/22.
ФИДЕ отстранила российского гроссмейстера Карякина на полгода
Международная шахматная федерация (ФИДЕ) заявила об отстранении российского гроссмейстера Сергея Карякина на шесть месяцев из-за политической позиции.
«Салават Юлаев» вышел вперед в серии с «Трактором» после третьего матча
«Салават Юлаев» обыграл «Трактор» в третьем матче второго раунда плей-офф КХЛ. Встреча на домашней площадке, завершившаяся со счетом 3:1, позволила уфимцам выйти вперед в серии (2:1).
Ерохин, Смолов, Захарян и Заболотный пропустят сбор в Новогорске
Тренерский штаб сборной России по футболу изменил состав команды на общие тренировки на базе в Новогорске. Отмечается, что по медицинским показаниям оттуда исключены четыре игрока.
Нападающий «Детройта» Наместников перешел в «Даллас»
«Детройт Ред Уингз» провел обмен в последний день по дедлайну в НХЛ. В результате, российский нападающий Владислав Наместников стал игроком «Даллас Старз».
Легкоатлетка Лашманова потеряла золото ОИ в ходьбе после вскрытия допинг-пробы
Российская легкоатлетка Елена Лашманова получила двухлетнюю дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил. Она должна будет вернуть золото Олимпиады-2012 в спортивной ходьбе.
Ступак обошлась без операции, но не выступит на чемпионате России
Глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе рассказала о ходе лечения российской лыжницы, олимпийской чемпионки в женской эстафете Юлии Ступак.
Георгиева признали первой звездой дня в НХЛ
Российского голкипера «Нью-Йорк Рейнджерс» Александра Георгиева признали первой звездой игрового дня в Национальной хоккейной лиге. Вратарь отразил все 44 шайбы в матче против «Каролины».