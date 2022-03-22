Сегодня ночью состоялись четыре матча Национальной хоккейной лиги. Во всех из них приняли участие российские хоккеисты.

«Монреаль» уступил в овертайме «Бостону» 2:3. Голами у проигравших отметились Дэвид Савар и Джоэл Армиа. Голевой пас первому отдал российский защитник Александр Романов. У «Брюинз» дубль сделал Брэд Маршан, ещё одну шайбу забросил Коннор Клифтон.

«Колорадо» обыграл «Эдмонтон» с таким же счётом и также за счёт гола в овертайме. Дубль у «Эвеланш» оформил Микко Рантанен, в эпизоде со вторым голом ему ассистировал россиянин Валерий Ничушкин. Победный бросок нанёс Натан Маккиннон. За «Ойлерз» отличились Кайлер Ямамото и Эвандер Кейн.

«Миннесота» всухую победила «Вегас» — 3:0. Голами отметились Николя Деслорье, Мэтью Дамба и Райан Хартман. Российский форвард «Уайлд» Кирилл Капризов не набрал очков результативности, как и защитник Дмитрий Куликов.

Наконец «Нэшвилл» на выезде одолел «Анахайм» — 6:3. По две шайбы у «Предаторз» забросили Филип Форсберг и Мэтт Дюшен, по разу отличились Роман Йоси и Райан Форсберг. За «Анахайм» дубль сделал Дерек Грант, ещё один гол на счету Троя Терри. В составе победителей на лёд вышел Яков Тренин.