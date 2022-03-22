Санкт-петербургский «Зенит» вошёл в двадцатку самых успешных клубов мира по доходу за сезон-2020/21. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на международную аудиторскую компанию Deloitte.

Доход сине-бело-голубых в прошлом сезоне составил 212 миллионов евро. Большую часть выручки принесла коммерческая деятельность (76%), ещё 20% принесли продажи телетрансляций.

При этом доход «Зенита» упал на 10% (24,5 миллиона евро) по сравнению с 2020 годом.

Примечательно, что «Зенит» — единственный клуб не из «Большой пятёрки» (Англия, Германия, Испания, Италия, Франция) в двадцатке лидеров. Первым стал «Манчестер Сити» (644,9 миллиона), вторым — «Реал» (640,7), третьей — «Бавария» (611,4).