Российская фигуристка Камила Валиева во время тренировки исполнила четверной сальхов. Видео успешного прыжка 15-летней спортсменки опубликовала двукратная чемпионка мира и Европы по фигурному катанию Евгения Медведева в своём Телеграм-канале.

Камила Валиева проводит первый международный сезон на взрослом уровне. На её счету золото чемпионата Европы и чемпионата России, а также две победы на этапах «Гран-при» и выигрыш Finlandia Trophy. Кроме того, фигуристка приняла участие в Олимпиаде-2022, где взяла золото в командном турнире, а в индивидуальном осталась четвёртой.

В эти дни во Франции стартует чемпионат Европы по фигурному катанию. Валиева и другие россияне не допущены до участия в турнире в связи с санкциями Международного союза конькобежцев.