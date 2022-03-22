Россиянка Вера Звонарёва вышла в финал квалификации турнира в Майами. В полуфинале квалификационных матчей 37-летняя теннисистка обыграла шведку Мирьям Бьорклунд — 1:6, 6:2, 6:2. Матч длился 1 час 54 минуты. Звонарёва четыре раза подала навылет, её соперница не сделала ни одного эйса. На счету обеих спортсменок по одной двойной ошибке. Звонарёва взяла четыре подачи Бьорклунд и проиграла две своих.

В финале соперницей Звонарёвой станет украинка Леся Цуренко.

Ещё одной представительницей России в финале квалификации станет Анастасия Потапова. Она в полуфинале в двух сетах победила Маи Хонтаму — 6:2, 6:4. Игра длилась 1 час 26 минут. На счету обеих соперниц по две двойных ошибки, Потапова сделала два эйса, Хонтама — ни одного. В первом сете россиянка сделала два брейка, а во втором большинство геймов теннисистки выиграли на чужих подачах. Хонтама сделала три брейка, Потапова — четыре.

В финале квалификации Потаповой будет противостоять чешка Мария Боузкова, которая победила другую россиянку — Анастасию Гасанову (1:6, 7:6 (7:5), 6:4).

Ранее в финал квалификации пробилась также Анна Калинская, которой будет противостоять американка Каролин Долхайд.