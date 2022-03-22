Олимпийский чемпион-2002 по фигурному катанию Алексей Ягудин высказался по поводу стартующего во Франции чемпионата мира по фигурному катанию. Турнир, напомним, пройдёт без участия спортсменов России.

«Буду ли я смотреть чемпионат мира по фигурному катанию в отсутствие наших спортсменов? Я будет следить за Кубком Первого канала!» — приводит «Спорт-Экспресс» слова Ягудина.

Россия имела по три квоты во всех четырёх дисциплинах, но была отстранена от международных стартов в связи с санкциями Международного союза конькобежцев.

Чемпионат мира пройдёт во французском Монпелье с 21 по 27 марта. С 25 по 27 марта в Саранске состоится Кубок Первого канала с участием фигуристов сборной России.