Американские бойцы ММА, выступающие в промоушне UFC, Хорхе Масвидаль и Колби Ковингтон устроили драку возле ресторана. Как сообщает TMZ, инцидент произошёл в Майами в понедельник вечером. Ковингтон выходил из ресторана, на улице его поджидал Масвидаль.

Источник опубликовал видеозапись, где Ковингтон уже стоит рядом с полицейскими. Сообщается, что в его отношении был составлен протокол.

В прошлом Масвидаль и Ковингтон были друзьями и проводили совместные тренировки.

В марте Ковингтон и Масвидаль провели бой в рамках вечера поединков UFC 272 в американском Лас-Вегасе. Ковингтон победил единогласным решением судей.