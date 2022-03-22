В начале 2023 года (дата ещё не определена) состоится матч за мировую шахматную корону. К тому времени её уже девять лет как будет удерживать Магнус Карлсен. Гроссмейстер из Норвегии завоевал титул чемпиона мира в конце 2013 года, победив Вишванатана Ананда и с тех пор не отдаёт трофей никому.

По правилам ФИДЕ чемпион мира обязан отстаивать свой титул приблизительно раз в два года, и соперник его определяется на турнире претендентов.

В этом году турнир претендентов пройдёт в Мадриде с 16 июня по 7 июля. На данный момент определились пять с половиной (да, всё так) его участников. В их число входит как минимум один россиянин. Рассказываем обо всех известных участниках турнира претендентов на участие в матче за мировую шахматную корону.

1) Ян Непомнящий (Россия)

Непомнящий получил это право как прошлый участник матча за шахматную корону. Он бросил вызов Карлсену, но борьбы фактически не получилось: Магнус разнёс россиянина 7,5:3,5 и повторил самый крупный счёт в турнире до шести очков, который сам и установил в своём первом чемпионском матче.

К сожалению, в связи с санкциями Непомнящий лишился флага России и будет выступать под флагом ФИДЕ.

2) Теймур Раджабов (Азербайджан)

ФИДЕ пошла на беспрецедентный шаг: Теймур Раджабов получил от неё специальное приглашение. Дело в том, что он должен был участвовать в турнире претендентов ещё в 2020 году, но отказался сперва по «личным причинам», а затем просил его перенести из-за пандемии коронавируса.

ФИДЕ отказалась, но после завершения первого круга в 2020 году вынуждена была приостановить турнир и перенести его на год вперёд, как и просил Раджабов. В итоге Теймур не сыграл в турнире, но получил разрешение попробовать свои силы в следующем розыгрыше путёвки.

3) Ян-Кшиштоф Дуда (Польша)

Дуда получил своё право участвовать в турнире претендентов как победитель Кубка мира по шахматам-2021 по нокаут-системе. Примечательно, что в полуфинале турнира он победил самого действующего чемпиона Магнуса Карлсена. Так что у норвежца будет шанс взять реванш, если, конечно, Дуда выиграет турнир претендентов.

4) Алиреза Фируджа (Франция)

Фирудже всего лишь 18 лет, а во время турнира претендентов исполнится 19. Но уже сейчас его называют будущим чемпионом мира. Сам Карлсен говорил, что ему становится скучно защищать титулы и он думает отказаться от новой защиты. При этом он готов сделать исключение для одного шахматиста – Алирезы Фируджи.

Фируджа попал в турнир претендентов как победитель Большой швейцарки ФИДЕ-2021 (турнира по швейцарской системе).

5) Фабиано Каруана (США)

Каруана получил путёвку на турнир претендентов, заняв второе место в Большой швейцарке. При этом он отобрал это место у россиянина Григория Опарина, обойдя его лишь по дополнительным показателям.

Каруана уже сражался с Карлсеном за шахматную корону в 2018 году и, в отличие от Непомнящего, навязал сопернику борьбу. Дело дошло до тай-брейка, в которых Карлсен традиционно очень силён.

?) Сергей Карякин (Россия)

Если в полуфинале Кубка мира-2021 Дуда обыграл Магнуса Карлсена, то в финале расправился уже Сергеем Карякиным, лишив нас возможности лицезреть новый раунд российско-норвежской дуэли. Карякин как финалист турнира также получил возможность поехать на турнир претендентов, но тут в дело вмешалась политика. За публичную поддержку российских властей Карякин был дисквалифицирован на полгода и должен пропустить турнир претендентов. Но отечественный гроссмейстер обжаловал решение в Спортивном арбитражном суде и ещё может получить свою путёвку.

Если же это не произойдёт, то его место займёт обладатель наивысшего рейтинга ФИДЕ на май 2022 года (среди тех, кто не попал в турнир претендентов). На данный момент главными претендентами являются Дин Лижэнь (Китай) и Левон Аронян (США). Однако Дин Лижэнь ещё не провёл необходимое количество матчей за последний год (не меньше 30).

7-8) Первые два места Гран-при ФИДЕ-2022

Наконец последние две путёвки будут разыграны на «Гран-при ФИДЕ», который завершится 4 апреля. На данный момент первое место занимает венгр Рихард Раппорт с 20 очками после двух этапов. Однако по правилам все участники смогут выступить только на двух этапах из трёх, так что улучшить свой результат Раппорт не сможет.

Вторым и третьим идут представители США Хикару Накамура и Левон Аронян, а четвёртую строчку занимает россиянин Дмитрий Андрейкин. Он был последним представителем России, кто мог бы зацепиться за участие в турнире претендентов, но увы, этого не произойдет: гроссмейстер снялся с розыгрыша «по личным причинам» и не поедет на последний этап.