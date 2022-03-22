Президент Российской премьер-лиги Ашот Хачатурянц сообщил, что клубы РПЛ проголосовали за расширение числа участников лиги со следующего сезона. Речь идёт об увеличении числа команд с 16 до 18.

«Все единогласно проголосовали. Это приведет к тому, что будет необходимо менять действующий устав», — цитирует «Спорт-Экспресс» Хачатурянца.

Завтра, 23 марта, состоится заседание исполкома Российского футбольного союза. В него внесён пункт «О предложении Российской Премьер-Лиги по вопросу о ротации клубов по итогам чемпионата России сезона-2021/2022 гг.».

Таким образом, исполком РФС должен будет принять решение также и о системе расширения лиги: сколько клубов вылетят и по какому принципу.

В дебютном сезоне-1992 в высшем российском дивизионе было 20 команд (разделённых на две подгруппы), в 1993-м — 18, в 1994 и 1995 — 16, в 1996 и 1997 — 18, с 1998 года всегда было 16 команд.