Президент Российской Премьер-лиги (РПЛ) Ашот Хачатурянц сообщил, что некоторые клубы могут не доиграть сезон-2021/22. При этом он отказался называть их имена.

«Пока эти клубы играют, считаю, что обсуждать этот вопрос неуместно, — цитирует «Спорт-Экспресс» Хачатурянца. — Единственное, что могу сказать, это с некоторыми акционерами я обсуждал этот вопрос неоднократно по телефону, убеждаясь, что делать этого не нужно. Но так складываются обстоятельства».

Сегодня на общем собрании клубы РПЛ проголосовали за расширение лиги до 18 команд, начиная со следующего сезона. Напомним, что из-за санкций у ряда клубов возникли проблемы с финансами, кроме того, команды массово покидают иностранные футболисты.