Полузащитник «Зенита» Далер Кузяев прокомментировал вызов в сборную России по футболу на мартовские сборы. По словам хавбека, ему жаль, что игра с Польшей была отменена, но он рад, что сборная всё же собралась.

«Думаю, надо не унывать и двигаться дальше. По болезни пропустил несколько матчей, сейчас чувствую себя замечательно», — приводит «Петербургский дневник» слова Кузяева со ссылкой на пресс-службу сборной России.

Сборная России проведёт учебно-тренировочный сбор в Москве на этой неделе. 24 марта должна была состояться полуфинальная стыковая игра отборочного турнира ЧМ-2022 между Россией и Польшей, но ФИФА и УЕФА в связи с санкциями отстранили все российские команды от участия в международных турнирах.