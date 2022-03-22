Сегодня, 22 марта, глава Российской премьер-лиги Ашот Хачатурянц рассмешил болельщиков двумя заявлениями подряд. Сперва он сообщил, что собрание РПЛ единогласно проголосовало за расширение лиги до 18 клубов, а затем – что ряд команд могут не доиграть нынешний сезон. Справедливости ради, к Хачатурянцу в этой ситуации претензий нет: сам он против расширения РПЛ. Но всё же его слова очень показательны. Клубы уже много лет грезят расширением лиги, но при этом постоянно находятся те, кто доигрывает сезон почти без денег, а затем либо вообще исчезает с футбольной карты, либо влачит жалкое существование. В памяти ещё живы примеры «Сатурна», «Москвы», «Тосно», «Тамбова»… А сейчас, когда санкции ударили по клубам с невиданной силой, лигу собираются ещё больше расширять. Неужели клубы забыли историю прошлого года, когда сразу две команды ФНЛ не прошли лицензирование, включая пробившийся в элиту со второго места «Оренбург»?

С другой стороны, команды тоже можно понять. Сейчас из страны бегут легионеры, ряд клубов сокращают игрокам зарплаты (как живёт «Краснодар», вообще загадка), очевидно, что спортивный принцип тут нарушен, и неравные условия возникли очевидно искусственным образом.

Так что же может спасти российский футбол в ближайшие годы? На самом деле разгадка очень проста: американская модель закрытой лиги. Речь, как вы, наверное, поняли, идёт о турнире по формату MLS – североамериканской лиги для команд США и Канады.

MLS представляет собой закрытую лигу, в которой команды сперва играют по системе «каждый с каждым», а затем проводят стадию плей-офф. Последнее, впрочем, довольно сомнительное решение для условий европейского футбола, так что можно оставить круговой турнир.

Закрытая лига решит сразу массу проблем российского футбола. Больше не будет «Сатурна», который занимает 11-е место, но вылетает из-за отсутствия денег. Больше не будет «Тамбова», у которого денег не оказывается сразу и вторую половину сезона клуб доигрывает на подачи от соперников и РПЛ. Больше не будет «Томи», которая писала открытое письмо самому Владимиру Путину с просьбой спасти от финансовой гибели клуб «с богатой историей». Больше не будет «Оренбурга», который за несколько лет так и не смог построить нормальный стадион, а потом возмущался, что ему не дают играть в премьер-лиге.

Клубы обязаны будут проходить перед стартом сезона лицензирование и отвечать ряду требований лиги: финансовый запас, наличие необходимой инфраструктуры, отсутствие кризиса в управлении. На мегакризисный 2022 год мера выглядит настоящим спасением. В РПЛ смогут играть те клубы, которые могут себе это позволить, а не те, которые просто очень сильно хотят. Сейчас неизвестно, наскребут ли вообще по всей России 18 команд, готовых играть в элите. А новый формат позволит это сделать проще и проигнорировав спортивный принцип.

Кроме того, закрытая лига позволит добавить и клубы Беларуси, о чём в соседней стране робко заикнулись несколько дней назад. Формат МЛС позволит белорусской стороне влиться и выставить один базовый клуб, как это происходит с минским «Динамо» в Континентальной хоккейной лиге. Да, здесь возникает масса оргвопросов о финансировании этого клуба. Но это уже проблема белорусской стороны, раз она так хочет влиться в российский футбол.

Да, в УЕФА всегда без восторга смотрели на закрытые лиги. Но сейчас, когда наш и белорусский футбол находятся в изоляции (и вряд ли её снимут к старту еврокубков, ведь календарь сезона и список участников надо будет формировать заранее), так что самое время опробовать закрытую лигу. Может, на следующий сезон лига лишится не две-три, а пять-шесть команд, которые не смогут пройти лицензирование. Но это лучше, чем когда клубы ходили с протянутой рукой и писали открытые письма во все инстанции с просьбой «спасти самобытную команду».