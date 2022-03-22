Полузащитник «Крыльев Советов» Антон Зиньковский рассказал о первых впечатлениях в сборной России. Хавбек был вызван в национальную команду на мартовский сбор.

«Освоился совершенно нормально. Знаю Ваню Сергеева, с которым мы были в одной команде, ребят 1996 года рождения — Баринова, Жемалетдинова, мы с ними по своему году играли. И других ребят, тех, с кем пересекались. Старожилы тоже приняли хорошо», — приводит слова Зиньковского телеграм-канал сборной России.

Сборная России на этой неделе проведёт сбор в Москве. Изначально россияне должны были 24 марта провести матч отборочного турнира ЧМ-2022 против Польши, но из-за санкций ФИФА и УЕФА российские команды были исключены из международных турниров.