Президент Российской премьер-лиги Ашот Хачатурянц заявил, что Российский футбольный союз ведёт с ФИФА переговоры о снятии санкций с отечественного футбола. Напомним, что УЕФА и ФИФА в марте приняли решение отстранить российские команды от участия во всех международных стартах на неопределённый срок.

«Диалог есть, пока они отменили наше приглашение в Доху, мы должны были быть на конференции ФИФА», — цитирует ТАСС Хачатурянца. Также он выразил надежду, что у президента РФС Александра Дюкова налажены деловые отношения с ФИФА и УЕФА.

«Думаю, личностный фактор играет нам в плюс, чтобы восстановить наше полноценное участие в мировом футболе», — резюмировал глава РПЛ.

Напомним, что из-за санкций в отношении российского футбола сборная России лишилась шансов сыграть в матче отборочного турнира ЧМ-2022 против Польши. Игра должна была состояться 24 марта.