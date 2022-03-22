Владелец «Челси» Роман Абрамович может заблокировать продажу клуба компаниям из Великобритании и США, утверждает Daily Mail. По данным источника, бизнесмен может наложить вето на продажу лондонского клуба представителям стран, которые ввели санкции против олигархов из России.

Напомним, что в связи с санкциями, наложенными на Абрамовича, у «Челси» возникли проблемы с завершением сезона — клубу даже пришлось получать специальное разрешение.

Отмечается, что из компаний не из США и Британии, наилучшее предложение сделал консорциум из Саудовской Аравии. Оно составляет 2,66 миллиарда фунтов стерлингов. Однако правительство Великобритании может выступить против продажи лондонцев аравийцам с учётом реакции общественности на продажу «Ньюкасла».

Абрамович владеет «Челси» с 2003 года. При нём лондонцы завоевали большую часть своих трофеев.