Совет Евролиги принял решение отстранить все баскетбольные команды из России от участия в турнире, сообщает «РИА Новости». Все три российских участника турнира — ЦСКА, «Зенит» и УНИКС — дисквалифицированы, а их результаты будут аннулированы для корректировки турнирной таблицы.

28 февраля Евролига приостановила участие российских команд в турнире в связи с санкциями.

К моменту приостановки «Зенит» одержал 14 побед при 9 поражениях, на счету ЦСКА 14 побед и 10 поражений, у УНИКСА — 13 побед и 12 поражений.