СКА победил на выезде «Спартак» в третьем матче 1/2 финала Западной конференции Кубка Гагарина — 2:1. В первом периоде команды обошлись без заброшенных шайб. Во втором на 29-й минуте Антон Бурдасов открыл счёт с передач Андрея Кузьменко и Лео Комарова. Десять минут спустя Игорь Ожиганов после паса Василия Токранова увеличил преимущество армейцев.

В третьем периоде Андрей Локтионов в большинстве с передач Александра Никишина и Дмитрия Вишневского сократил отставание «Спартака», но на большее хозяев льда не хватило.

СКА повёл в серии 2-1. Первая игра в Санкт-Петербурге завершилась победой «Спартака» 6:1, во второй победили подопечные Романа Ротенберга 2:1.

Четвёртый матч серии пройдёт в Москве 24 марта, пятый — в Санкт-Петербурге 26 марта.

СКА в случае выхода в финал «Запада» встретится с победителем серии московских ЦСКА и «Динамо». После трёх игр армейцы ведут 3-0.