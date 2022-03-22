Россиянка Екатерина Александрова пробилась во второй круг турнира в Майами. Теннисистка в двух сетах победила Ясмин Паолини из Италии — 6:1, 6:2. Матч длился всего 1 час 1 минуту. Александрова пять раз подала навылет и допустила одну двойную ошибку. На счету Паолини ни одного эйса и ни одной двойной.

Россиянка взяла шесть подач соперницы и позволила ей сделать один брейк. Особенно эффектным вышел первый гейм: теннисисткам пришлось провести 21 розыгрыш мяча. Семь раз у Александровой был брейк-пойнт, Паолини имела «больше» два раза.

Во втором круге Александрова встретится с 12-й «сеяной» белоруской Викторией Азаренко.