Сергей Карякин может объявить войну ФИДЕ. В НХЛ скандал с российским хоккеистом. РПЛ хотят расширить. Клубы из России исключены из Евролиги. СКА обыграл «Спартак». Самые интересные новости спорта 22 марта – в дайджесте NVsport.

«Зенит» вошёл в топ-20 клубов мира по размеру дохода

Санкт-петербургский «Зенит» вошёл в двадцатку самых успешных клубов мира по доходу за сезон-2020/21.

В НХЛ скандал с россиянином Дадоновым: игрок был неправильно обменян

В Национальной хоккейной лиге (НХЛ) в последние минуты трансферного окна произошёл скандальный обмен.

Карякин допустил возможность создания альтернативы ФИДЕ

Российский гроссмейстер Сергей Карякин высказался по поводу своего отстранения от участия в турнирах под эгидой ФИДЕ.

Клубы проголосовали за расширение РПЛ до 18 команд

Президент Российской премьер-лиги Ашот Хачатурянц сообщил, что клубы РПЛ проголосовали за расширение числа участников лиги со следующего сезона. Речь идёт об увеличении числа команд с 16 до 18.

Все результаты «Зенита», ЦСКА и УНИКСА в Евролиге аннулированы

Совет Евролиги принял решение отстранить все баскетбольные команды из России от участия в турнире.

СКА вырвал победу у «Спартака» и повёл в серии

СКА победил на выезде «Спартак» в третьем матче 1/2 финала Западной конференции Кубка Гагарина — 2:1.