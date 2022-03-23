Полузащитник московского «Динамо» и сборной России Арсен Захарян выбыл из списка 50 лучших молодых футболистов по решению авторов рейтинга. Рейтинг был подготовлен изданием Goal.

Вместо фамилии Захарян на сайте организации находится объявление «No player».

«Мы надеемся, что у него большое будущее. Однако, поддерживая запрет ФИФА и УЕФА в отношении России на участие в клубных и международных соревнованиях, мы не хотим поддерживать команды, за которые играет Захарян. Поэтому мы решили оставить 11-е место вакантным», — сообщили авторы рейтинга.

Хавбек москвичей в сезоне 2021/22 отыграл 21 матч в РПЛ, забил пять голов, сделал пять ассистов и заработал столько же желтых карточек. В состав сборной он приглашался на четыре встречи квалификации чемпионата мира-2022.