«Питтсбург Пингвинз» крупно обыграл «Коламбус Блю Джекетс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча в Пенсильвании завершилась с результатом – 5:1.

Счет на девятой минуте открыл хоккеист гостей Густав Нюквист. Далее четыре шайбы во втором периоде забросили игроки «Питтсбурга». В их составе отметились Радим Зогорна, Брайан Раст и Джейк Гюнцель (дубль). Российский нападающий Евгений Малкин в это время сделал одну результативную передачу.

В третьем периоде он уже сам забил в ворота «Коламбуса». Ему ассистировал Брайан Раст, а также автор трех хет-триков встречи Сидни Кросби.

Защитник гостей Владислав Гавриков провел на льду 22:55 и получил коэффициент полезности «-2». Форвард Егор Чинахов не отметился результативными действиями за 13:40.