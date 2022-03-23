«Нью-Йорк Рейнджерс» не смогли справиться с «Нью-Джерси Дэвилз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Хозяева прервали серию из трех поражений, забросив семь шайб.

В составе «Дэвилз» отметились Джек Хьюз (дубль), Нико Хишир, Пи Кей Суббэн, Доусон Мерсер, Томаш Татар и Егор Шарангович. Несмотря на победу, их Нико Доус вратарь пропустил четыре шайбы.

Среди хоккеистов «Рейнджерс» голы забивали Мика Зибанежад, Адам Фокс, Райан Строум и Крис Крайдер. Российский форвард Артемий Панарин отдал результативную передачу в третьем периоде.

Голкипер «Рейнджерс» Игорь Шестеркин провел в воротах только две двадцатиминутки и не смог отразить 5 из 24 бросков. Затем он был заменен на Александра Георгиева, который пропустил еще две шайбы.