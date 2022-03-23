«Тампа-Бэй Лайтнинг» провела встречу с «Каролиной Харрикейнз» в регулярном чемпионате НХЛ. Финальный счет 2:3 определился за минуту до конца заключительного периода.

«Каролина» прервала серию из четырех поражений, а «Тампа» проиграла во второй раз подряд.

В составе победителей забили Мартин Нечас, Винсент Трочек и Себастьян Ахо. Российский нападающий Андрей Свечников провел на льду 19:02 и сделал голевую передачу.

У проигравших шайбы забросили Ник Пол и Алекс Киллорн. Голкипер Андрей Василевский отметился 38 сэйвами. Форвард Никита Кучеров отыграл 22:41, набрал очко за ассист, заработал коэффициент полезности «+1».

Теперь хозяева площадки второе место в таблице Восточной конференции, а гости из Флориды находятся на пятой строчке того же рейтинга.