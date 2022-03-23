Уже сегодня, 23 марта, в Монпелье стартует чемпионат мира по фигурному катанию-2022. В отсутствие россиян, а также многих звезд первого эшелона этот турнир будет совсем другим — но не менее захватывающим. NVsport рассказывает о тех, ради кого все же стоит отвлечься от Кубка Первого канала обратить внимание на постолимпийский ЧМ во Франции.

Юма Кагияма и Шома Уно (Япония)

Действующие призеры Олимпийских игр в отсутствие Нейтана Чена и Юдзуру Ханю станут главными претендентами на золото постолимпийского чемпионата мира. На их стороне — баланс техники и компонентов. И у Шомы, и у Юмы четыре и более квада в произвольной, а их катание щедро оценивают судьи с точки зрения компонентов. Кагияму уже сейчас называют звездой следующих четырех лет, а Уно провел на высшем уровне два предыдущих цикла и пока имеет только один серьезный титул (победа на ЧЧК-2019), так что титул чемпиона мира пригодится каждому.

Илья Малинин (США)

Основные надежды США на турнир одиночников связаны даже не с Винсентом Чжоу, а с возникшим из ниоткуда Ильей Малининым по прозвищу «Quad God» («король четверных»). Прозвал себя парень так не случайно — в его соцсетях регулярно мелькают шокирующие видео вроде исполнения каскадов 4-4.

Сезон Малинин начинал на юниорском уровне, он неплохо показал себя на этапах серии Гран-при среди юниоров, вышел в финал, однако проведение турнира отменили. Звездный час Малинина настал в январе на чемпионате США: фигурист показал два чистых проката со сложнейшим набором четверных, пробил отметку в 300 баллов и уступил только Чену. На Олимпиаду Илью не отправили, но дали на откуп ЧМ. Сможет ли Малинин с наскока залететь в топ-3 и показать всему миру, что он уже сейчас претендует на Милан-2026? Это одна из главных интриг турнира

Габриэла Пападакис/Гийом Сизерон (Франция)

Пападакис и Сизерон могли завершить карьеру сразу после завоевания олимпийского золота, но остались на домашний чемпионат мира в Монпелье. Не исключено, что именно прокаты во Франции станут заключительными соревновательными в их карьере — и такое зрелище пропустить нельзя. Тем более, что родная публика на трибунах будет очень тепло поддерживать Габи с Гийомом.

Кана Мурамото/Дайсуке Такахаси (Япония)

Вряд ли эта японская танцевальная пара поборется за медали, однако посмотреть на неё стоит в обязательном порядке. Легендарный экс-одиночник Дайсуке Такахаси второй сезон проводит в танцах на льду и уже показывает крутые результаты: на чемпионате Японии Мурамото/Такахаси всерьез боролись с другой японской парой — Мисато Комацубара/Тим Колето — и могли отнять у них олимпийскую квоту. В январе Мурамото и Такахаси выиграли серебро чемпионата четырех континентов, пускай и при ослабленной конкуренции, так что на ЧМ в Монпелье они точно не затеряются.