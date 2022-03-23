«Даллас Старз» провели матч против «Эдмонтон Ойлерз» в регулярном чемпионате НХЛ. Россйиский нападающий Денис Гурьянов забил решающий гол за хозяев площадки в третьем периоде.

Всего в концовке встречи игроки «Даллас Старз» нанесли три точных удара по воротам. Кроме россиянина, в матче заброшенными шайбами отметились Джейсон Робертсон, Джо Павелски, Роопе Хинц и Тайлер Сегин. Форвард Александр Радулов отыграл 11:37 и получил коэффициент полезности «-1».

В составе проигравших голы забили Кайлер Ямамото, Эвандер Кейн и Леон Драйзайтль. Команда потерпела второе поражение подряд после успешной пятиматчевой серии.

«Эдмонтон Ойлерз» и «Даллас Старз» занимают соседние, седьмую и восьмую, строчки в турнирной таблице Западной конференции.