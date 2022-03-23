Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Евгений Кузнецов продлил результативную серию до 10 матчей в регулярном чемпионате НХЛ. В последний раз он отметился голом в ворота «Сент-Луиса».

Встреча команд Запада и Востока завершилась поражением столичного коллектива со счетом 2:5.

В этом матче Кузнецов обновил личный рекорд за всю карьеру в НХЛ, добравшись до десяти подряд игр с набранными очками. За это время россиянин заработал 13 (7+6) очков.

Также, Кузнецов сделал самую длинную результативную серию среди своих напарников в «Кэпиталз» в нынешнем сезоне. Всего в его активе – 62 матча и 63 (22+41) очка.

Напомним, форвард выступает за «Вашингтон Кэпиталз» с сезона 2013/14. Ранее он играл в КХЛ за челябинский «Трактор».