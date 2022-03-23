Российская теннисистка Вера Звонарева продолжит выступление в основной сетке турнира серии WTA-1000 в Майами (США). В квалификации она обыграла представительницу Украины Лесю Цуренко.

Встреча продолжалась 2 часа и 18 минут и завершилась со счетом 3:6, 6:4, 6:2 в пользу россиянки. Звонарева сделала три эйса, четыре двойные ошибки и реализовала 6 брейк-пойнтов из 9.

Ранее в основную сетку пробилась еще одна россиянка, 84-я ракетка мира Анна Калинская.

Соревнования на «харде» проходят в Майами с 22 марта по 3 апреля. В женской сетке турнира стартовали 128 участниц. Спортсменки начали борьбу за призовой фонд 8 369 455 долларов.

Напомним, российские теннисисты могут выступать на личных международных турнирах только в нейтральном статусе.