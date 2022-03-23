Российский гроссмейстер Сергей Карякин сообщил, что хотел бы создать организацию, альтернативную Международной шахматной федерации (ФИДЕ).

Ранее Карякин получил шестимесячную дисквалификацию за политические высказывания. Теперь он пропустит турнир претендентов в Мадриде (Испания) летом 2022 года.

«Даже если они потом извинятся, даже если они меня возьмут обратно на турнир претендентов, я буду создавать свою организацию. Я надеюсь, что меня услышат, что меня поддержат. Мы создадим хорошую, профессиональную команду, будем работать с постоянными спонсорами», – рассказал Карякин в эфире радио «Спутник».

Он отметил, что турниры будут открыты для всех желающих и сохранят все принципы розыгрышей ФИДЕ.

Ранее Карякин раскритиковал Международную шахматную федерацию за полугодовой бан.