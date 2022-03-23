Вратарь «Спартака» и сборной России Александр Селихов временно выбыл из состава национальной команды. Игрок покинул базу в Московской области, где продолжаются общие тренировки.

По информации пресс-службы РФС, решение было принято наставниками и медицинским штабом сборной. После одного из занятий Селихов почувствовал боль в спине.

«Приняли решение не рисковать здоровьем футболиста и по согласованию с врачом «Спартака» отпустили спортсмена в расположение клуба для дальнейшего лечения и подготовки к предстоящим матчам», – цитирует старшего врача сборной Владимира Хайтина источник.

В текущем сезоне Селихов принял участие в 14 матчах за «Спартак». Он особо отметился отбитым пенальти с «Легией» на 97-й минуте матча Лиги Европы.