Чемпионы Олимпиады-2022 Анна Щербакова и Марк Кондратюк выбраны капитанами команд на Кубке Первого канала. Соревнования пройдут в Саранске с 25 по 27 марта.

В первый день турнира запланирован прыжковый фестиваль. В следующие соревновательные сессии фигуристы представят короткие и произвольные программы. По информации Первого канала, они будут разделены на две команды – «Красная Машина» и «Время Первых».

Среди участников женских соревнований будут Камила Валиева, Аделия Петросян, Софья Самоделкина, Елизавета Туктамышева и Майя Хромых.

В турнире мужчин-одиночек поборются Макар Игнатов, Михаил Коляда, Андрей Мозалев, Александр Самарин и Евгений Семененко.

Танцы покажут Виктория Синицина/Никита Кацалапов, Александра Степанова/Иван Букин, выступления спортивных пар – Александра Бойкова/Дмитрий Козловский, Анастасия Мишина/Александр Галлямов, Дарья Павлюченко/Денис Ходыкин, Евгения Тарасова/Владимир Морозов.