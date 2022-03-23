Полузащитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Франции Поль Погба сообщил, какие вещи пропали из его дома после ограбления. Среди них оказался трофей чемпионата мира-2018.

Известно, что инцидент произошел, когда француз играл в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов против «Атлетико» (0:1) 15 марта.

«Я в порядке, моя семья тоже. Когда я направлялся домой, то узнал, что мой дом ограбили проникнувшие в него три человека, которые украли мой сейф. Там были мамины украшения, моя медаль чемпионата мира», – приводит слова Погба Le Figaro.

Отметим, что в том матче футболист не вышел в стартовом составе, но все же провел 24 минуты на поле. Английская команда уступила со счетом 0:1 и по сумме результатов встреч не прошла в следующий раунд.