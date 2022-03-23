Главный тренер сборной России по плаванию Сергей Чепик сообщил, что национальная федерация планирует организовать альтернативный международный старт Кубок Содружества в конце июля.

По его словам, отбор на этот старт пройдет на апрельском чемпионате России по длинной воде в Казани.

«Мы планируем пригласить белорусских спортсменов, может быть, кто-то из Азии приедет. Это новая для нас история, сейчас пока конкретно сложно что-то сказать, но будем готовиться», – цитирует Чепика Матч ТВ.

Напомним, Международная ффедерация плавания (FINA) допустила возможное участие россиян в чемпионате мира 2022 года в Венгрии в нейтральном статусе. Однако организация будет обращать внимание на индивидуальный кейс каждого атлета при выдаче аккредитации.