Министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин и президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков встретились с членами Комиссии ОКР.

Во встрече приняли участие двукратные олимпийские чемпионы Евгений Рылов и Роман Власов, победитель Игр Артур Далалоян.

На встрече обсуждалось скорое снятие коронавирусных ограничений на федеральных спортивных базах. Запрос по этому условию уже направлен в Роспотребнадзор, сообщает пресс-служба Министерства спорта РФ.

Ожидается, что улучшение условий на спортивных объектах, проведение капитального ремонта и отделочных работ, позволит принимать атлетов из Белоруссии, Армении и Казахстана.

По словам министра спорта, на 2023 год уже запланировано проведение совместных тренировочных мероприятий с представителями КНР на их территории.