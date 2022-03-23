Экс-тренер казанского «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов может вернуться на свой пост в команду Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Допускается, что он сможет сменить действующего наставника Дмитрия Квартальнова.

По информации местного издания «БИЗНЕС Online», именно Билялетдинов остается одним из главных кандидатов на эту должность. Источник сообщает, что со специалистом провели несколько разговоров по этому вопросу. Он сам находится в Казани без работы с апреля 2019 года. Тогда произошла его отставка из «Ак Барса».

Отмечается, что у Билялетдинова было несколько предложений от разных коллективов, но он допускал, что сможет работать только с местным клубом.

В этом сезоне «Ак Барс» остановился на четвертьфинале Восточной конференции, где проиграл в серии «Авангарду» (2:4).