Двукратный олимпийский чемпион по плаванию Евгений Рылов сообщил, что отказывается от участия в чемпионате мира по водным видам спорта в 2022 году в Будапеште (Венгрия).

Ранее спонсор Рылова, компания Speedo, прекратила сотрудничество со спортсменом.

«В знак поддержки российских параолимпийцев, в знак поддержки всех российских спортсменов, которых отстранили от международных соревнований, я отказываюсь ехать на Чемпионат мира 2022 года этим летом», – написал Рылов в социальной сети.

Также, стало известно, что команда Energy Standart, которую он представлял на Международной Лиге плавания (ISL), расторгла все отношения с российскими представителями.

Напомним, тренер сборной Сергей Чепик анонсировал проведение Кубка Содружества в конце июля.