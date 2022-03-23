Исполком РФС сегодня, 23 марта, провел очередное заседание организации. На нем, по результатам голосования, выступили против расширения Премьер-лиги до 18 команд и моратория на «невылет» клубов.

В Российской Премьер-лиге (РПЛ) останутся 16 команд. Два коллектива, занявшие нижние строчки таблицы, перейдут в низший дивизион (ФНЛ). На их место придут два лучших клуба другой лиги.

Как раньше, команды, финишировавшие на 13-м и 14-м местах в РПЛ, встретятся в стыковых матчах с третьей и четвертой в ФНЛ.

Клубы РПЛ на общем собрании голосовали за расширение национального чемпионата. Президент лиги Ашот Хачатурянц отреагировал на это решение, назвав его нарушением спортивного принципа.