Трехкратная победительница турниров «Большого шлема», первая ракетка мира из Австралии Эшли Барти на момент окончания карьеры станет всего лишь второй теннисисткой, завершившей карьеру в статусе лидера рейтинга WTA.

Сегодня, 23 марта, она анонсировала свой финиш в большом спорте. Австралийка уточнила, что о причинах расскажет позже.

Первой в таком статусе под конец карьеры была бельгийка Жюстин Энен. Она впервые объявила об уходе в 2008 году, находясь в ранге первой ракетки мира.

Всего на счету Барти 15 одиночных титулов. Она также добилась успехов в парном разряде, став чемпионкой US Open в 2018 году. В составе дуэтов она завоевала 12 трофеев.