Министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин высказался о возможностях смены гражданства российскими атлетами. По его мнению, любой случай при подобном запросе индивидуален.

Многие отечественные спортивные федерации были отстранены на фоне текущей политической ситуации. Некоторые атлеты смогут принять участие в международных стартах в нейтральном статусе.

«Каждый спортсмен может сам принимать решение по смене гражданства. У нас демократическая страна. Но оснований я не вижу», — приводит слова Матыцина РИА Новости Спорт.

Ранее спортивное гражданство сменил велогонщик Павел Сиваков, теперь он будет выступать за Францию. В мировом туре он продолжит сотрудничать с британской командой Ineos Grenadiers.

Также, шахматист Евгений Романов сообщил, что будет представлять Норвегию.