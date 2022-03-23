Президент ЦСКА Евгений Гинер поделился ожиданиями от развязки чемпионата России в этом сезоне. До конца текущего розыгрыша осталось семь туров.

Пока лидером РПЛ является петербургский «Зенит», за 22 игры команда набрала 48 баллов. Армейцы занимают третье место с 42 очками, уступая один балл московскому «Динамо».

«ЦСКА обязательно будет бороться за чемпионство», – приводит слова Гинера Sport24.

Сейчас подопечные братьев Березуцких оформили серию из четырех победных матчей в РПЛ после возобновления чемпионата в конце февраля. Также в их активе есть одна выигранная встреча Кубка России в этот период.

Последнее поражение в официальной игре футболисты ЦСКА потерпели от «Зенита» в конце ноября 2021 года.