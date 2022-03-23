На момент завершения карьеры австралийская теннисистка Эшли Барти заработала около 47 млн долларов. О прекращении выступлений она заявила сегодня, 23 марта.

По информации Daily Mail, ее общее состояние оценивается в 32 млн долларов за соревнования, а также 15 млн долларов от спонсоров и рекламодателей.

Отметим, что Барти является первой ракеткой мира. Она стала второй теннисисткой в истории, завершившей карьеру лидером рейтинга WTA.

Источник сообщает, что Барти – самая богатая спортсменка за всю эпоху австралийского тенниса.

В 2019 году она победила на «Ролан Гарросе», в 2021-м – на Уимблдоне, в 2022-м – на Открытом чемпионате Австралии. Всего на счету Барти 15 одиночных и 12 парных титулов.