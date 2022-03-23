Член исполкома РФС Сергей Анохин прокомментировал итоги заседания организации. По его словам, Россия готовится подать заявки на проведение чемпионатов Европы 2028 и 2032 годов.

Сегодня, 23 марта, последний день для проявления интереса к турниру от национальных ассоциаций.

«Мораторий на вылет и расширение РПЛ? Пока отложили это. Футбол жив, ходите на стадионы. Никакого ковида! Решили подавать заявки на Евро-2028 и Евро-2032», – приводит слова Анохина Sport24.

Обсуждаемое на заседании решение подтвердил генеральный директор «Рубина» Рустем Сайманов.

«Действительно хотим подать заявку на Евро-2032 и возможно на Евро-2028. Мы открыты, сами себя закрывать не хотим. Мы проводили много соревнований, поэтому подаем. Времени много. Все изучим», – цитирует руководителя клубов источник.

Ранее совместную заявку на проведение Евро-2028 подали Футбольные ассоциации Англии, Северной Ирландии, Ирландии, Шотландии и Уэльса.