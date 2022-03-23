Серебряный призер Олимпиады-2022 в эстафете, российская биатлонистка Ирина Казакевич прокомментировала отношения с тренером сборной Михаилом Шашиловым, а также высказалась о его возможном продолжении работы.

Ранее некоторые специалисты и бывшие спортсмены критиковали действующего наставника за результаты на Олимпиаде и этапах Кубка мира.

«Но ни мне, ни ему не надо доказывать, какой он хороший или что-то ещё. Главное, что это знаю я, он и люди, которые его поддерживают. Как я могу объяснить такое к нему отношение? Он тренер из региона. Его команда всегда доминировала, и это раздражает», – цитирует Казакевич Чемпионат.

Биатлонистка отметила, что Шашилов хотел изменить подход спортсменов к тренировкам. Новые методики не все приняли сразу.

Напомним, ближайшим стартом россиян станет национальный чемпионат в Тюмени в конце марта.