Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко считает, что в России нужно проводит внутренние и международные турниры в условиях отстранения российских спортсменов от соревнований.

«Соревноваться все равно надо. Надо проводить турниры внутри страны, подтягивать Китай, Армению, Беларусь – всех желающих», – цитирует Плющенко RT.

Евгений добавил, что в России можно запустить серию турниров по принципу Гран-при. В даты международных стартов, по мнению экс-спортсмена, можно проводить российские шесть этапов и финал.

Плющенко считает, что без соревнований нельзя. Нужно быть готовыми к возвращению на международную арену. По мнению Евгения, это произойдет года через два.

Напомним, российских спортсменов отстранили от международных соревнований из-за ситуации в Украине.