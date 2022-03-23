Джо Смит – журналист The Athletic, высказался об игре российского форварда «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никиты Кучерова.

Напомним, после проигрыша в матче с «Каролиной Харрикейнз» (2:3) россиянин стал выяснять отношения с форвардом соперников Себастьяном Ахо. За последние 10 матчей Кучеров набрал только 7 (1+6) очков.

«Кучеров выглядит надломленным. Это чувствуется по его языку тела, по тому, как он играет. Бывший обладатель «Харт Трофи» забил всего один гол в последних 10 матчах, хотя с «Каролиной» у него было два супермомента«, – цитирует Смита The Athletics.

Журналист добавил, что Кучеров набирает по одному очку за матч с тех пор, как восстановился после операции на нижнюю часть тела. Смит считает, что есть предпосылки к тому, что Никита будет играть лучше в плей-офф НХЛ.