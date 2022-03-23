Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков высказался о том, что Россия будет подавать заявку на проведение чемпионатов Европы 2028 и 2032 годов.

«Почему подаем заявку? Ситуация в динамике – она может измениться. У нас есть все для проведения соревнований. Вы предлагаете закрыться? Надо играть в футбол, бороться за любую возможность проведения крупных турниров«, – цитирует Дюкова «Чемпионат».

Президент РФС добавил, что если ничего не делать, то ничего и не будет. Шансы снизились, но они, по-прежнему, есть.

Уныния в РФС нет. В исполнительном комитете организации есть люди, которые побывали во многих непростых ситуациях. Сейчас именно они принимают решения.

Дюков напомнил, что во время пандемии коронавируса тоже было непросто, но чиновники справились.