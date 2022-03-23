Тренер известной команды Санкт-Петербурга по синхронному катанию на коньках «Парадиз» Ирина Яковлева прокомментировала отстранение российских спортсменов от международных стартов. Напомним, что в связи с санкциями россияне не могут выступать в турнирах под эгидой Международного союза конькобежцев, включая стартовавший на этой неделе чемпионат мира по фигурному катанию.

«Несмотря на ситуацию, мы продолжаем работать с верой и надеждой, что рано или поздно мировая общественность осознает ошибочность решения в отношении российских фигуристов и мы вновь вернёмся на международную арену ещё более сильными и закаленными», — цитирует «Петербургский дневник» Яковлеву.

Также специалист отметила, что её команда продолжает тренироваться и выступать на российских турнирах. В частности, в начале марта они приняли участие в турнире на призы Федерации фигурного катания на коньках Санкт-Петербурга.