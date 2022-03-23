Исполнительный комитет Российского футбольного союз (РФС) в среду, 23 марта, принял решение об утверждении нового лимита на легионеров в чемпионате России. Информация об этом появилась на официальном сайте организации.

Начиная со следующего сезона российские клубы, участвующие в чемпионате России по футболу, должны включать в заявочный лист не более тринадцати легионеров. Восемь из них могут одновременно находиться на поле во время матча.

Также с сезона-2022/2023 каждый клуб Российской Премьер-Лиги обязательно должен включать в заявку не менее 12 футболистов, являющихся доморощенными.

Лидер текущего сезона РПЛ – «Зенит». Команда из Санкт-Петербурга набрала 48 очков в 22 матчах. На втором месте идет «Динамо» (43 балла). На третьем – ЦСКА (42).