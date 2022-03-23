«Рубин» опроверг информацию об уходе Хвичи Кварацхелии в «Динамо» из Батуми в своем телеграм-канале.

Ранее пресс-служба сборной Грузии заявила, что полузащитник ушел из клуба из Татарстана и заключил контракт с батумской командой.

Напомним, Кварацхелия перешел в казанский «Рубин» из «Рустави» в 2019 году. В текущем сезоне Российской Премьер-Лиги Кварацхелия забил дважды. Также на счету Хвичи пять результативных передач.

Контракт грузинского полузащитника с «Рубином» рассчитан до лета 2024 года. Стоимость игрока оценивается в 16 миллионов евро.

«Рубин» идет на десятом месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги с 25 очками. Лидер чемпионата России – санкт-петербургский «Зенит» (48).