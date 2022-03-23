Международная федерация плавания (FINA) отстранила российских и белорусских спортсменов от участия во всех соревнованиях под своей эгидой до конца 2022 года.

Это значит, что пловцы из России и Белоруссии не смогут выступить на чемпионате мира – 2022 в Будапеште (Венгрия).

Ранее Международная федерация плавания допустила спортсменов из России и Белоруссии до соревнований, но оставила за собой право в индивидуальном порядке отстранять пловцов из указанных стран, если участие будет ставить под угрозу проведение турнира.

Напомним, в среду, 21 марта, российский пловец Евгений Рылов заявил, что не будет участвовать в чемпионате мира. Так он решил выразить поддержку другим российским спортсменам, которых не допустили до международных соревнований. Ранее Рылов принял участие в концерте-митинге в «Лужниках».